V Štiavnických vrchoch plánujú udržiavať vyše 23 km bežkárskych tratí

Banská Štiavnica 10. januára (TASR) - V Štiavnických vrchoch plánujú Mestské lesy Banská Štiavnica v spolupráci s občianskym združením Červená studňa upravovať a udržiavať organizovanou formou s využitím vhodnej techniky viac ako 23 kilometrov lyžiarskych bežeckých tratí. Podľa zverejneného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), majú byť trasy rozdelené do siedmich okruhov.



Trate chcú upravovať ratrakom alebo snežným skútrom z východzej pozície, ktorou má byť Červená studňa. Úprava tratí bude prebiehať podľa dostatku snehových podmienok, priemerne jedenkrát za týždeň a to v neskorších poobedných hodinách.



"Trasovanie je navrhnuté tak, aby tam, kde je to možné, trasa prebiehala po parcele cesty. Na miestach, kde lesná cesta alebo zvážnica alebo bývalá približovacia linka nemá parcelu, trasa je ponechaná podľa pôvodného návrhu," uvádza sa v zámere s tým, že trate sú navrhnuté v extravilánoch obcí, kde platí 2. stupeň ochrany prírody. Spoločnosť tiež uvádza, že v tejto súvislosti nie je potrebný žiadny výrub či odstránenie pôdneho pokryvu.



Ako sa ďalej v zámere konštatuje, bežecké lyžovanie má v Štiavnických vrchoch tradíciu, v priestore hrebeňa je v území od Červenej studne po Richňavský tajch značených Klubom Slovenských turistov viacero bežkárskych tratí. Údržba a úprava týchto lyžiarskych bežeckých tratí s použitím mechanizácie však bola doteraz riešená sporadicky, najmä v rámci rôznych dobrovoľných akcií.