Obnova objektov praktického vyučovania SOŠSL sa začne v januári

Banská Štiavnica 5. novembra (TASR) – Začiatkom roku 2022 by sa malo začať s rekonštrukciou niekoľkých objektov praktického vyučovania Strednej odbornej školy služieb a lesníctva (SOŠSL) v Banskej Štiavnici. Podľa údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota prác vo výške viac ako 1,28 milióna eur bez DPH.



„Budovy na Ulici E. M. Šoltésovej pochádzajú zo začiatku 60. rokov minulého storočia. V objektoch doposiaľ nebola vykonaná rekonštrukcia, vymenila sa iba kotolňa, ktorá má už dnes však 20 rokov a v súčasnosti je v havarijnom stave. Je preto potrebné vymeniť rozvody ústredného kúrenia, pôvodné okná a tiež nevyhovujúce elektrické rozvody a bleskozvody,“ uviedla pre TASR Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu v Banskej Štiavnici spravuje. „Rekonštrukciou získajú majstri odborného výcviku a žiaci moderné priestory primerané pre lesnícke odbory, ktoré majú náročný odborný výcvik,“ dodala.



Peniaze na obnovu školských objektov získal samosprávny kraj z fondov Európskej únie. Práce by mali byť ukončené v januári 2023. Rekonštrukcia by nemala ovplyvniť výučbu žiakov. Lesnícke odbory školy totiž uskutočňujú odborný výcvik u zamestnávateľov - v Odštepnom závode lesnej techniky v Banskej Bystrici, vo firme STO Žiar nad Hronom a v spoločnosti Lesy Banská Belá. „V čase nepriaznivého počasia ostávajú žiaci odborov mechanizátor lesnej výroby a operátor lesnej techniky v budovách a preberajú údržbu strojov, motorových píl a iných zariadení používaných na praxi,“ doplnila hovorkyňa BBSK.