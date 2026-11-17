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Bubnovačka na námestí upozorní na potrebu ochrany detí pred násilím
Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý.
Autor TASR
Nitra 17. novembra (TASR) - Na dôležitosť ochrany detí pred násilím upozorní tradičná Bubnovačka v Nitre. Jej 13. ročník sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra na Svätoplukovom námestí, v prípade nepriaznivého počasia v športovej hale na Hlbokej ulici.
Medzi 10.00 a 11.00 h sa rovnako ako v ďalších mestách a obciach na Slovensku a v Česku rozozvučia bubny a všetko, na čom sa dá bubnovať, informovala Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko. Zámerom Bubnovačky je pripomenúť, že ticho deti pred násilím neochráni. Každé dieťa má právo vyrastať v bezpečí a bez násilia, skonštatovala Kováčová.
Prvá Bubnovačka sa uskutočnila v Nitre v roku 2014 z iniciatívy neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa viac ako 26 rokov venuje pomoci deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím a krízovými situáciami. Prvé rytmy zazneli pod taktovkou Igora Holku a Campana Batucada. Postupne sa iniciatíva rozšírila ďaleko za hranice mesta aj Slovenska a vzniklo podujatie, ktoré dnes spája deti a dospelých v dvoch krajinách. Za 12 ročníkov sa do Bubnovačky zapojilo viac ako 1,22 milióna účastníkov.
Celospoločenská iniciatíva upozorňuje na potrebu prevencie násilia na deťoch. „Uvedomujeme si, že počet bubnujúcich sám osebe deti pred násilím neochráni. Naším cieľom je, aby sa z hlasnej podpory stala aj skutočná pozornosť voči deťom, schopnosť rozpoznať násilie a ochota pomôcť. Pretože dieťa, ktorému niekto ubližuje, potrebuje predovšetkým vedieť, že na to nie je samo,“ povedala Kováčová.
Podujatie, ktorá sa koná každoročne 19. novembra pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, je príležitosťou pre školy, organizácie, rodiny aj širokú verejnosť hovoriť s deťmi o bezpečí, dôvere, rešpekte a možnostiach pomoci. Od 16. do 22. novembra môžu účastníci organizovať aj sprievodné preventívne aktivity, diskusie, besedy či tvorivé podujatia.
Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý. Nitrianske školy, organizácie, firmy i rodiny môžu bubnovať vo svojich priestoroch alebo sa pridať k spoločným aktivitám. Nepotrebujú profesionálne hudobné nástroje. Dôležitá je ochota dať najavo, že násilie na deťoch nie je prijateľné a že ich bezpečie je spoločnou zodpovednosťou.
Medzi 10.00 a 11.00 h sa rovnako ako v ďalších mestách a obciach na Slovensku a v Česku rozozvučia bubny a všetko, na čom sa dá bubnovať, informovala Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko. Zámerom Bubnovačky je pripomenúť, že ticho deti pred násilím neochráni. Každé dieťa má právo vyrastať v bezpečí a bez násilia, skonštatovala Kováčová.
Prvá Bubnovačka sa uskutočnila v Nitre v roku 2014 z iniciatívy neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa viac ako 26 rokov venuje pomoci deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím a krízovými situáciami. Prvé rytmy zazneli pod taktovkou Igora Holku a Campana Batucada. Postupne sa iniciatíva rozšírila ďaleko za hranice mesta aj Slovenska a vzniklo podujatie, ktoré dnes spája deti a dospelých v dvoch krajinách. Za 12 ročníkov sa do Bubnovačky zapojilo viac ako 1,22 milióna účastníkov.
Celospoločenská iniciatíva upozorňuje na potrebu prevencie násilia na deťoch. „Uvedomujeme si, že počet bubnujúcich sám osebe deti pred násilím neochráni. Naším cieľom je, aby sa z hlasnej podpory stala aj skutočná pozornosť voči deťom, schopnosť rozpoznať násilie a ochota pomôcť. Pretože dieťa, ktorému niekto ubližuje, potrebuje predovšetkým vedieť, že na to nie je samo,“ povedala Kováčová.
Podujatie, ktorá sa koná každoročne 19. novembra pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, je príležitosťou pre školy, organizácie, rodiny aj širokú verejnosť hovoriť s deťmi o bezpečí, dôvere, rešpekte a možnostiach pomoci. Od 16. do 22. novembra môžu účastníci organizovať aj sprievodné preventívne aktivity, diskusie, besedy či tvorivé podujatia.
Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý. Nitrianske školy, organizácie, firmy i rodiny môžu bubnovať vo svojich priestoroch alebo sa pridať k spoločným aktivitám. Nepotrebujú profesionálne hudobné nástroje. Dôležitá je ochota dať najavo, že násilie na deťoch nie je prijateľné a že ich bezpečie je spoločnou zodpovednosťou.