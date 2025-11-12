< sekcia Regióny
Bubnovačka opäť upozorní na násilie páchané na deťoch
V poradí 12. ročník akcie sa bude opäť konať na Slovensku i v Čechách 19. novembra na Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.
Autor TASR
Nitra 12. novembra (TASR) – Dôležitosť ochrany detí pred násilím pripomenie aj tento rok podujatie s názvom Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť! V poradí 12. ročník akcie sa bude opäť konať na Slovensku i v Čechách 19. novembra na Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Na organizácii podujatia sa podieľa Centrum Slniečko v Nitre, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Centrum Locika Praha.
Ako uviedli organizátori, bubny sa v oboch krajinách rozozvučia v utorok 19. novembra presne od 10.00 do 11.00 h. „Bubnovať bude viac ako 330.000 detí i dospelých preto, aby bolo deti lepšie počuť a aby dospelí nezabúdali, že deti treba chrániť a tým, ktorým bolo ubližované, poskytnúť pomoc. Podujatie organizujeme preto, aby sa bitka a fyzické tresty stali na Slovensku minulosťou a aby všade tam, kde sa zdržujú deti, boli prijaté a dodržiavané opatrenia na ich účinnejšiu ochranu. Aby sme neboli ticho, pretože ticho deti pred násilím neochráni,“ zdôraznila riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová.
Zároveň pripomenula, že bubny sa na Slovensku prvýkrát rozozvučali 19. novembra zo Svätoplukovho námestia z Nitry presne pred 12 rokmi. „Tento rok sa rozozvučia z viac ako 1280 miest a obcí na Slovensku a v Čechách. Prihlasovanie stále nekončí. Bubnovať môže ktokoľvek a kdekoľvek. Podujatie však nie je iba o bubnovaní. Počas novembrových dní sa uskutočňujú aj výstavy, konferencie, odborné workshopy, súťaže, prednášky, tréningy a rôzne iné podujatia. Všetky ich spája zámer, aby sa deti a dospelí dozvedeli viac o násilí, aby ho vedeli identifikovať, aby vedeli, ako mu predchádzať, ako ho zastaviť, ako riešiť konflikty, či ako si deti predstavujú detstvo bez násilia,“ doplnila Kováčová.
