Bubnovačka upozorní na násilie páchané na deťoch

Nitra 18. septembra (TASR) - Na dôležitosť ochrany detí pred násilím upozorní aj tento rok podujatie s názvom Bubnovačka - Aby bolo deti lepšie počuť! V poradí 11. ročník akcie sa bude opäť konať 19. novembra na Slovensku i v Čechách. Okrem Centra Slniečko v Nitre sa na jeho organizácii podieľa aj Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Centrum Locika Praha.



Ako pripomenuli organizátori, do Bubnovačky sa môže zapojiť každý. "Môžu to byť školy, spolky, firmy, banky, organizácie i rodiny doma. Môžu sa zapojiť aj jednotlivci, ktorí sa stretnú v meste, môžu to byť aj lokálni hudobníci so svojimi bubnami. Okrem samotného bubnovania sú vítané podporné aktivity k téme prevencie násilia. Napríklad premietanie filmov k téme, rozhovory, diskusie, tematické nástenky či pre menších zadania na kreslenie," uviedli organizátori.



Iniciatíva s hlavnou myšlienkou Aby bolo deti lepšie počuť sa začala v Nitre v roku 2014. "Cieľom je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V hlasnom rytme bubnov pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti na Slovensku i v Čechách. Pripomenieme, že hlas detí je dôležitý. Počas minulých rokov sa do podujatia zapojilo takmer 500.000 detí a dospelých. Všetky dôležité informácie sú na webovej stránke www.bubnovacka.sk," doplnilo Centrum Slniečko.