Bubnovačka v Nitre upozorní na násilie, ktoré je páchané na deťoch

Nitra 18. novembra (TASR) - Tisícky detí i dospelých sa v Nitre zapoja 19. novembra do podujatia Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť, ktoré symbolicky upozorňuje na násilie páchané na deťoch. Ako informovala radnica, celkovo sa na Slovensku i v Čechách do bubnovania zapojí vyše 270.000 ľudí. "V Nitre sa k nim pripojí viac ako 8800 účastníkov," doplnil magistrát.



Bubnovačku pripravuje v rámci Svetového dňa prevencie násilia páchaného na deťoch nezisková organizácia Centrum Slniečko spolu s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch a Centrom Locika. "Bubny sa na Slovensku prvýkrát rozozvučali 19. novembra práve zo Svätoplukovho námestia v Nitre presne pred 14 rokmi a tento rok ich z tohto miesta bude počuť znova, a to pod záštitou primátora Mareka Hattasa," uviedol mestský úrad. Okrem toho sa bude bubnovať aj na desiatkach ďalších miest v Nitre. "Bubny budú znieť aj vo viac ako 970 mestách a obciach na Slovensku a v Čechách. Zapojiť sa a bubnovať môže ktokoľvek a kdekoľvek," pripomenuli organizátori.



Ako skonštatoval nitriansky primátor, účastníci bubnujú preto, aby dospelí nezabúdali, že deti treba chrániť. "Násilie na deťoch je zlyhanie nás všetkých. Musíme vytvoriť prostredie, kde sa budú cítiť chránené a milované. Som hrdý, že v našom meste pôsobia organizácie, ktoré sa venujú deťom traumatizovaným násilím a ktoré systematicky poukazujú na to, že stále existujú deti, pre ktoré je násilie dennou realitou," uviedol Hattas.



Podľa zakladateľky organizácie Centrum Slniečko Mariany Kováčovej spoločnosť pri ochrane detí často zlyháva. "Je mi smutno, keď hľadím do očí detí, ktoré sú po tom, čo zažívali dlhodobé týranie či sexuálne zneužívanie, umiestnené do nášho centra. Keď sa však pozrieme bližšie na mnohé prípady násilia, zisťujeme, že sa väčšine z nich dalo zabrániť či odhaliť ich skôr. 'Vybubnovať' všetkým deťom šťastné detstvo asi nedokážeme, môžeme sa však spojiť, otvorene hovoriť o tom, čo im chýba, navrhovať riešenia a nebyť ticho," dodala Kováčová.