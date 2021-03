Budatínsky hrad rozsvietia počas Veľkej noci na modro

Žilina 30. marca (TASR) – Považské múzeum v Žiline rozsvieti počas veľkonočných sviatkov Budatínsky hrad na modro pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. TASR o tom informovala Magdaléna Lacková z oddelenia práce s verejnosťou Považského múzea.



"Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región sa do modrej kampane zapája už po deviaty raz. K iniciatíve sa pridalo aj Považské Múzeum v Žiline a mesto Žilina. Urobia tak vo večerných hodinách modrým vysvietením budovy žilinskej radnice, Burianovej veže a Budatínskeho hradu," doplnila Lacková.



Cieľom kampane je podľa nej zvýšiť povedomie o autizme, snaha začleniť ľudí s touto poruchou medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život. "Ako Svetový deň povedomia o autizme bol Organizáciou Spojených Národov prijatý 2. apríl. Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Symbolom autizmu je modrá, ktorá je farbou komunikácie aj ústrednou farbou celej kampane Light it up blue," dodala Lacková.