Budatínsky hrad vlani navštívilo takmer 28.000 platiacich návštevníkov

Žilina 24. januára (TASR) - Budatínsky hrad v roku 2024 navštívilo takmer 28.000 platiacich návštevníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea Magdaléna Lacková. Upozornila, že pre rok 2025 múzeum zmenilo organizáciu prehliadok, ktoré prebiehajú už len s lektorom.



Budatínsky hrad je aj naďalej otvorený celoročne od utorka do nedele. "Prehliadky prebiehajú už len s lektorom, a to každú celú hodinu od 9.00 do 16.00 h, pričom obedňajšia prestávka je od 12.15 do 12.45 h," upresnila Lacková.



Popri zmenách v organizácii prehliadok priniesol január aj úpravy v expozícii. Jej súčasťou sú rôzne zaujímavé predmety zo zbierkového fondu Považského múzea. "Expozícia bola doplnená slohovo a štýlovo tak, aby priblížila interiér šľachtického sídla podľa jednotlivých období a zároveň predstavila exponáty z historického depozitára," uviedla historička Považského múzea Darina Bellovičová.



Zo zbierkového fondu sa vrátili exponáty spojené s vývojom Žiliny v 20. storočí týkajúce sa najmä odievania, priemyslu, živností a obchodu. "Ľudia si tak môžu opäť pozrieť artefakty, ktoré sú spájané s každodenným životom žilinského občana v prvej polovici minulého storočia," poznamenal riaditeľ múzea Michal Jurecký.



Zmena by podľa jeho slov mala prispieť k lepšej zrozumiteľnosti expozície a zároveň predstavuje prvý krok k vytvoreniu novej stálej expozície. "Tá prinesie verejnosti najnovšie informácie o dejinách Budatínskeho hradu a mesta Žiliny. Pri jej realizácii budeme vychádzať z víťazného projektu architektonicko-výtvarnej súťaže," uzavrel Jurecký.