Budatínsky rínok uzavrie hlavnú sezónu v areáli Budatínskeho hradu

Žilina 8. októbra (TASR) – Považské múzeum uzavrie hlavnú sezónu v areáli Budatínskeho hradu v Žiline v sobotu 15. októbra na podujatí Budatínsky rínok. Podľa hovorkyne múzea Magdalény Lackovej ponúkne návštevníkom remeselný jarmok, koncerty, komentované prehliadky, tvorivé dielne či divadlo.



Pripomenula, že Považské múzeum oslavuje 80. výročie vzniku. "Predstavíme časovú kapsulu, ktorá bude odkazovať na aktuálnu situáciu nielen v múzeu, ale aj v celospoločenských súvislostiach. Textovú časť kapsuly doplní zoznam zamestnancov múzea, ale aj súčasná tlač a niekoľko drobných artefaktov. Kapsulu uložíme po podujatí do veže. Veríme, že nám poslúži na nadviazanie komunikácie s budúcnosťou a jej objavitelia budú, naopak, potešení pozdravom z minulosti," priblížil riaditeľ múzea Michal Jurecký.



Areál hradu otvoria o 10.00 h a hlavný program sa začne na pódiu o 13.00 h. "Návštevníci sa môžu tešiť na koncert žilinskej kapely V8 Band, vystúpenie skupiny Funny Fellows so známym hercom Csongorom Kassaiom, divadlo Féder Teáter s predstavením O poštárovi Vincovi a večer zábavu rozprúdi populárna kapela Korben Dallas. Veríme, že ponuka je naozaj bohatá a každý si nájde to svoje," dodala kultúrna manažérka múzea Petra Labantová.



Parkovisko pred areálom hradu bude počas podujatia pre verejnosť uzatvorené, návštevníci môžu parkovať na dočasnom parkovisku na Dolnej ulici v Žiline-Budatíne, dodala hovorkyňa Považského múzea.