Budatínsky rínok zavŕši hlavnú sezónu na Budatínskom hrade

Na snímke tradičné trhy počas podujatia Budatínsky rínok v Žiline. Foto: TASR - Erika Ďurčová

V hlavnom programe podujatia najprv zabaví deti predstavenie RozKrávka v podaní Divadla PIKI, potom sa divákom predstaví Martin Geišberg s Luciou Korenou.

Autor TASR
Žilina 11. októbra (TASR) - Remeselný jarmok, divadelné predstavenie, koncerty, komentované prehliadky, tvorivé dielne a ďalšie aktivity čakajú v sobotu návštevníkov Budatínskeho rínku. Podľa hovorkyne Považského múzea v Žiline Magdalény Lackovej týmto tradičným podujatím zavŕšia hlavnú sezónu na Budatínskom hrade.

Od predpoludnia sú v areáli hradu prístupné remeselné stánky s farmárskymi produktmi a domácimi výrobkami a tiež prezentácia stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Nechýbajú ani tvorivé dielne zamestnancov Považského múzea.

Kultúrna manažérka Sabina Pavlíková dáva do pozornosti dve tohtoročné novinky podujatia. „Prvou je bublinová šou v lipovej aleji, ktorá sa nám osvedčila na otvorení sezóny známom ako Budatínske leto. Druhou novinkou je šarkaniáda, ktorá bude prebiehať na lúke pod hradom,“ priblížila Pavlíková.



V hlavnom programe podujatia najprv zabaví deti predstavenie RozKrávka v podaní Divadla PIKI, potom sa divákom predstaví Martin Geišberg s Luciou Korenou. Vrcholom programu bude koncert kapely Bad Karma Boy. Rušno je i v hrade, kde sa okrem klasických sprevádzaných prehliadok konajú aj detské prehliadky s princeznou.
