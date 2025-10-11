< sekcia Regióny
Budatínsky rínok zavŕši hlavnú sezónu na Budatínskom hrade
V hlavnom programe podujatia najprv zabaví deti predstavenie RozKrávka v podaní Divadla PIKI, potom sa divákom predstaví Martin Geišberg s Luciou Korenou.
Autor TASR
Žilina 11. októbra (TASR) - Remeselný jarmok, divadelné predstavenie, koncerty, komentované prehliadky, tvorivé dielne a ďalšie aktivity čakajú v sobotu návštevníkov Budatínskeho rínku. Podľa hovorkyne Považského múzea v Žiline Magdalény Lackovej týmto tradičným podujatím zavŕšia hlavnú sezónu na Budatínskom hrade.
Od predpoludnia sú v areáli hradu prístupné remeselné stánky s farmárskymi produktmi a domácimi výrobkami a tiež prezentácia stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Nechýbajú ani tvorivé dielne zamestnancov Považského múzea.
Kultúrna manažérka Sabina Pavlíková dáva do pozornosti dve tohtoročné novinky podujatia. „Prvou je bublinová šou v lipovej aleji, ktorá sa nám osvedčila na otvorení sezóny známom ako Budatínske leto. Druhou novinkou je šarkaniáda, ktorá bude prebiehať na lúke pod hradom,“ priblížila Pavlíková.
V hlavnom programe podujatia najprv zabaví deti predstavenie RozKrávka v podaní Divadla PIKI, potom sa divákom predstaví Martin Geišberg s Luciou Korenou. Vrcholom programu bude koncert kapely Bad Karma Boy. Rušno je i v hrade, kde sa okrem klasických sprevádzaných prehliadok konajú aj detské prehliadky s princeznou.
