Budča má päť kandidátov na post obecného poslanca

Budča 20. októbra (TASR) – Päť kandidátov na post obecného poslanca má obec Budča vo Zvolenskom okrese, kde sa v sobotu 23. októbra uskutočnia doplňujúce komunálne voľby. Pre TASR to v stredu potvrdil starosta František Moravec s tým, že prípravy na voľby sú v obci bez problémov a ochorenie COVID-19 ich zatiaľ neovplyvnilo.



Budča má jeden volebný obvod. Zaregistrovaných pre októbrové voľby do obecného zastupiteľstva sú iba muži, prvým je Ferdinand Gombkötö (Hlas-SD). Ďalší štyria kandidáti sú bez politickej príslušnosti, sú to Michal Halama, Vladimír Mikuš, Maroš Mrenica a Roman Urban. Vo volebnom obvode sa budú voliť dvaja poslanci.



V sobotu 23. októbra si budú voliči v 25 obciach vyberať nového primátora, starostov i poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Doplňujúce voľby budú podľa Ministerstva vnútra (MV) SR sprevádzať prísne protiepidemické opatrenia. Voliči s nariadenou domácou izoláciou nebudú môcť voliť vo volebnej miestnosti ani prostredníctvom volebnej schránky.