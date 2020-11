Budču prekvapil nápor ľudí zo Žiaru nad Hronom, otočiť museli 30 áut

Budča 8. novembra (TASR) – Budču v okrese Zvolen v sobotu (7. 11.) večer prekvapil nápor záujemcov o testovanie na COVID-19 prichádzajúcich z okresu Žiar nad Hronom, pred odberovým miestom otáčali späť desiatky vozidiel. Pre TASR to prezradil starosta František Moravec.



„Rátali sme, že budeme mať nápor zo susedných okresov a večer sa to aj potvrdilo. Nestihli sme otestovať asi 30 áut zo Žiaru nad Hronom, ktoré sme museli poslať preč,“ vysvetlil starosta s tým, že Budča je zo smeru od Žiaru nad Hronom jednou z prvých obcí v okrese Zvolen.



Okrem tohto incidentu je však podľa starostu druhé kolo plošného testovania pokojnejšie ako predchádzajúce. Obyvatelia boli rozdelení podľa súpisných čísel na štyri skupiny, vyťaženosť odberového miesta v základnej škole sa tak rozložila do oboch dní. „Vylepšili sme aj čakacie miesta, aby sa tu ľudia nekrížili. Navyše tu pracuje zohraný tím, v rade preto nikto nečakal viac ako hodinu,“ povedal starosta.



Záujem o testovanie ľudí zo zelených okresov evidujú od rána aj v obci Hronská Breznica. V obecnom úrade sa testuje len v nedeľu. Policajt slúžiaci pred odberovým miestom potvrdil, že na testy prichádzajú aj ľudia zo Žarnovice či Banskej Štiavnice.