Bude nočná uzávera cesty cez obec Báč

Na snímke uzatvorená cesta. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Báč 13. mája (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na nočnú uzáveru cesty prvej triedy cez obec Báč v okrese Dunajská Streda. Cestu uzavrú na nevyhnutne potrebný čas, pravdepodobne o 23.00 h na jednu hodinu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Dôvodom bude vykonávanie vyšetrovacieho pokusu v súvislosti s vyšetrovaním dopravnej nehody. „Žiadame vodičov o trpezlivosť a o dôsledné rešpektovanie pokynov policajných hliadok,“ doplnili policajti.
