Z auta pri nehode v Budkovciach vypadol chlapec

Budkovce 13. októbra (TASR) – Ťažké zranenia utrpel 16-ročný chlapec, ktorý pri sobotňajšej dopravnej nehode medzi obcami Budkovce a Sliepkovce v Michalovskom okrese vypadol z havarovaného auta. Chlapca s poranením hlavy previezol záchranársky vrtuľník do košickej nemocnice. Informovali o tom polícia a leteckí záchranári.



K nehode došlo krátko pred 10.30 h. Osemnásťročný vodič viedol osobné auto zn. Škoda Octavia v smere od obce Budkovce, pričom na rovnom úseku cesty po prejdení ľavotočivej zákruty sa z doposiaľ nezistených príčin dostal do šmyku.



Následne zišiel z vozovky do priekopy, s vozidlom sa niekoľkokrát pretočil a dopadol na strechu. "Vo vozidle sa nachádzal aj mladistvý spolujazdec, ktorý pri dopravnej nehode z vozidla vypadol a podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Podľa leteckých záchranárov chlapca s poranením hlavy po napojení na umelú pľúcnu ventiláciu v stabilizovanom stave letecky transportovali na kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach.



Vodič sa pri dopravnej nehode nezranil. Polícia mu na mieste zadržala vodičský preukaz. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.