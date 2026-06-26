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Budmerice sú medzi najlepšími v rámci Európskej ceny obnovy dediny
Slovenská Dedina roka 2025 - obec Budmerice sa v európskom hodnotení umiestnila v zlatom pásme spolu s obcami z Nemecka, Rakúska, Talianska a Poľska.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Víťazi národnej súťaže Dedina roka dosiahli historický úspech pri zviditeľňovaní slovenského vidieka. Prvýkrát v histórii sa obec Budmerice v okrese Pezinok umiestnila medzi najlepšími v rámci Európskej ceny obnovy dediny. Druhá nominovaná dedina, Kyjatice v okrese Rimavská Sobota, sa stala najmenšou obcou v Európe v histórii, ktorá získala strieborné pásmo. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia vyhlasovateľom súťaže.
„Teší ma, že slovenské obce dnes zbierajú medzinárodné úspechy. Je to dôkaz, ako dôležité je podporovať obce v zachovávaní národného bohatstva, zviditeľňovaní svojich tradícií, kultúrnych zvyklostí, ale tiež pri financovaní zmysluplných projektov, ktoré prinesú občanom prosperitu aj lepšiu ochranu životného prostredia,” zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Slovenská Dedina roka 2025 - obec Budmerice sa v európskom hodnotení umiestnila v zlatom pásme spolu s obcami z Nemecka, Rakúska, Talianska a Poľska.
Do zlatého pásma postúpilo ďalších sedem účastníkov, ktorí tak patrili medzi finalistov bojujúcich o celkové víťazstvo. Zlatá kategória sa udeľuje účastníkom, ktorí reagujú na aktuálne výzvy svojho územia prostredníctvom udržateľných, inovatívnych a moderných projektov a ktorí iniciovali komplexné rozvojové procesy mimoriadnej kvality.
Druhý reprezentant Slovenska, obec Kyjatice, sa umiestnila v striebornom pásme. „Do Európskej ceny obnovy dediny sme sa rozhodli nominovať aj nádhernú dedinku Kyjatice so 63 obyvateľmi, ktorá sa stala víťazom kategórie Dedina ako klenotnica. Tento odvážny krok sa ukázal ako správny, pretože Kyjatice sa stali najmenšou obcou v histórii súťaže Európska cena obnovy dediny, ktorá si vybojovala miesto v striebornom pásme,“ skonštatoval riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
Súťaž Európska cena obnovy dediny, do ktorej sa od roku 1990 zapojilo viac ako 450 obcí a združení obcí z 20 európskych štátov, organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Slovensko nominuje svojich reprezentantov od roku 2001. V aktuálnom ročníku sa celkovým víťazom stala švajčiarska obec Valposchiavo. Slávnostné udeľovanie cien bude v septembri v Českej republike.
„Teší ma, že slovenské obce dnes zbierajú medzinárodné úspechy. Je to dôkaz, ako dôležité je podporovať obce v zachovávaní národného bohatstva, zviditeľňovaní svojich tradícií, kultúrnych zvyklostí, ale tiež pri financovaní zmysluplných projektov, ktoré prinesú občanom prosperitu aj lepšiu ochranu životného prostredia,” zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Slovenská Dedina roka 2025 - obec Budmerice sa v európskom hodnotení umiestnila v zlatom pásme spolu s obcami z Nemecka, Rakúska, Talianska a Poľska.
Do zlatého pásma postúpilo ďalších sedem účastníkov, ktorí tak patrili medzi finalistov bojujúcich o celkové víťazstvo. Zlatá kategória sa udeľuje účastníkom, ktorí reagujú na aktuálne výzvy svojho územia prostredníctvom udržateľných, inovatívnych a moderných projektov a ktorí iniciovali komplexné rozvojové procesy mimoriadnej kvality.
Druhý reprezentant Slovenska, obec Kyjatice, sa umiestnila v striebornom pásme. „Do Európskej ceny obnovy dediny sme sa rozhodli nominovať aj nádhernú dedinku Kyjatice so 63 obyvateľmi, ktorá sa stala víťazom kategórie Dedina ako klenotnica. Tento odvážny krok sa ukázal ako správny, pretože Kyjatice sa stali najmenšou obcou v histórii súťaže Európska cena obnovy dediny, ktorá si vybojovala miesto v striebornom pásme,“ skonštatoval riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
Súťaž Európska cena obnovy dediny, do ktorej sa od roku 1990 zapojilo viac ako 450 obcí a združení obcí z 20 európskych štátov, organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Slovensko nominuje svojich reprezentantov od roku 2001. V aktuálnom ročníku sa celkovým víťazom stala švajčiarska obec Valposchiavo. Slávnostné udeľovanie cien bude v septembri v Českej republike.