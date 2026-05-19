Budova a areál ZŠ na Jelenej majú prejsť do majetku Starého Mesta
Mestská časť tak má získať po desiatkach rokov snáh do svojho majetku budovu, ktorú škola doteraz využívala na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, avšak nevlastnila ju.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Budova Základnej školy (ZŠ) Dr. Ivana Dérera na Jelenej ulici v bratislavskom Starom Meste, vrátane školského areálu, by mala prejsť do vlastníctva mestskej časti. Vyplýva to z rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré v utorok odsúhlasilo kúpu za 501.000 eur. TASR o tom informovali z miestneho úradu. Nehnuteľnosť bola vo vlastníctve štátu.
„Kúpa budovy je pre našu školskú komunitu obrovskou úľavou a historickým míľnikom. Vďaka stabilnému zázemiu pod krídlami mestskej časti môžeme teraz naplno rozvíjať našu školu, pokračovať v inovatívnom vzdelávaní a otvárať dvere novým projektom či partnerstvám,” skonštatovala riaditeľka školy Petronela Markovicsová.
Mestská časť tak má získať po desiatkach rokov snáh do svojho majetku budovu, ktorú škola doteraz využívala na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, avšak nevlastnila ju. Škola mala uzatvorenú nájomnú zmluvu zväčša na obdobie piatich rokov, prípadne musela na realizáciu mnohých projektov, o ktoré mala záujem, získať súhlas Špeciálnej základnej školy s materskou školou so sídlom na Karpatskej ulici, ktorá ju spravovala. Zároveň bola spomedzi siedmich základných škôl, ktorej bola mestská časť zriaďovateľom bez vlastníckeho vzťahu.
Prevodom do jej majetku sa podľa samosprávy vytvára predpoklad pre jednotnejšiu správu a dlhodobejšie plánovanie a hospodárenie s objektom školy vrátane možnosti získavania externých zdrojov. „Som rád, že sa po rokoch úsilia podarilo dosiahnuť tento dôležitý krok a dostať areál školy do vlastníctva mestskej časti. Ide o významné rozhodnutie, ktoré nám umožní lepšie plánovať rozvoj školy a investície do jej budúcnosti,“ doplnil starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom na 5,01 milióna eur, pričom kúpna cena predstavuje desať percent tejto hodnoty. Realizácia prevodu podlieha súhlasu Ministerstva financií SR.
