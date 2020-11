Budova bývalého literárneho múzea v Revúcej bude interaktívnym múzeom

Revúca 26. novembra (TASR) – Interaktívnym múzeom sa má po rekonštrukcii stať historická novšia budova Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná. Ako predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii v Revúcej, na tento zámer už majú hotovú štúdiu a vybraného architekta, ktorý bude realizovať kompletnú projektovú dokumentáciu.



„História, na ktorej nám všetkým záleží, bude mať v meste pokračovanie. Chceme z Revúcej urobiť miesto, ktoré budú navštevovať ľudia z celého Slovenska, ale i zahraniční návštevníci, ktorí budú chcieť spoznať históriu a identitu našej krajiny. Veríme, že aj školy a študenti z celej SR budú navštevovať toto moderné interaktívne múzeum,“ podotkol podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Kraj má podľa neho na projekt pripravený rozpočet a na najbližšom zasadnutí krajského zastupiteľstva budú poslanci schvaľovať na tento účel sumu viac ako 1,2 milióna eur z vlastných zdrojov. „Bude to kofinancované cez zdroje ministerstva kultúry z návratných eurofondov. Odhadovaná celková realizačná cena tohto projektu je 2,3 až 2,7 milióna eur, keďže sú ešte nejaké detaily, ktoré sa vyjasňujú,“ priblížil podpredseda.



Dodal, že BBSK už má na projekt súhlas pamiatkového úradu. „Chceme, aby sme do konca roka 2022 toto múzeum otvorili pre verejnosť,“ konkretizoval Ondrej Lunter s tým, že veľká časť expozície má byť venovaná spisovateľovi Gustávovi Reussovi a jeho dielu Hviezdoveda, ktoré je sci-fi románom z roku 1856 o lete balónom z vrchu Kohút nad Revúcou až na Mesiac.



Podľa predsedu BBSK Jána Luntera sa touto formou vráti do budovy život. „Chceme tým aj rozvíjať cestovný ruch, keďže tu v regióne je čo vidieť. Patrí sa nám však zachovať budovu Prvého slovenského gymnázia, aby neskončila v rozvalinách, preto sme vypracovali tento projekt,“ objasnil.



Ako pokračoval primátor Revúcej Július Buchta, je rád, že takýto projekt bude zrealizovaný práve v Revúcej. „Bude určite prínosom pre rozvoj nášho cestovného ruchu, ktorý sme si my ako menej rozvinutý región dali za cieľ. Sme totiž trochu mimo diaľnic a hlavnej infraštruktúry, čo nám znemožňuje dostať do regiónu toľko investorov, ako by sme si predstavovali,“ poznamenal.



V historickej budove sídlilo od roku 1997 do roku 2018 Prvé slovenské literárne gymnázium Revúca. BBSK ho však z dôvodu slabej naplnenosti najprv presťahoval do objektu druhého revúckeho gymnázia a v tomto roku úplne zrušil.