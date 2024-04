Šahy 11. apríla (TASR) - Budova bývalej polikliniky v Šahách sa zmení na kultúrne stredisko. Financie na prestavbu objektu získalo Mesto Šahy z programu Interreg Maďarsko - Slovensko HUSK-2023. Cieľom mesta je zrekonštruovať nehnuteľnosti a vytvoriť moderné galerijné a kultúrne centrum, informoval primátor Šiah Pál Zachar.



Prípravné práce na výstavbe Kultúrneho strediska Bélu Bartóka sa začnú v máji tohto roka. Samotnú rekonštrukciu spustí radnica po ukončení procesu verejného obstarávania. Projekt by mal byť ukončený v roku 2026.



Mesto Šahy predložilo svoju žiadosť o dotáciu spoločne s nadáciou Dunakanyari Védegylet so sídlom v partnerskom maďarskom meste Vác. V rámci projektu slovenská strana zrealizuje prestavbu bývalej polikliniky na kultúrne centrum, maďarská strana zmodernizuje budovu kultúrneho zariadenia.



Na realizáciu celého projektu získali obidve mestá spolu 3.606.323 eur. Z tejto sumy je 715.915 eur určených pre nadáciu vo Váci, mesto Šahy dostane 2.890.408 eur. Spolu s ďalšími finančnými prostriedkami vyčlenenými na rekonštrukciu objektu mimo programu Interreg dosiahnu náklady na prestavbu polikliniky 3,1 milióna eur.



Budova bývalého zdravotného strediska v Šahách s rozlohou 800 štvorcových metrov bola postavená pred rokom 1928. V roku 2005 sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z budovy odsťahovali. Odvtedy je objekt prázdny a odpojený od verejných inžinierskych sietí. Podľa primátora je budova v súčasnom stave nepoužiteľná.



Po rekonštrukcii by malo v objekte vzniknúť moderné tanečné štúdio, galéria a učebne s príslušným zázemím a vonkajšie javisko na dvore. V budúcnosti v rámci druhej etapy investície plánuje radnica výstavbou novej budovy rozšíriť kultúrne centrum o priestory pre divadlo, potvrdil Zachar.