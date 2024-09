Budova bývalej školy v Rači by sa mohla rekonštruovať

Bratislava 10. septembra (TASR) - Budova bývalej školy v bratislavskej Rači, Na pántoch 7, ktorá je v správe Ministerstva vnútra (MV) SR, by sa mohla rekonštruovať. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR poskytol hovorca rezortu Matej Neumann. Starosta mestskej časti Michal Drotován pre TASR priblížil, že rezort vnútra dlhoročne žiadajú, aby sa o svoj majetok staral a daný objekt zabezpečil, prípadne odstránil.



"Nehnuteľnosť je zaradená do prebytočného majetku štátu. Keďže sa nám ju nedarí odpredať, vyhodnocujeme možnosť, či nakoniec nepristúpime k jej rekonštrukcii, a to vzhľadom na potrebu navýšiť ubytovacie kapacity Ministerstva vnútra SR," ozrejmil Neumann. Dodal, že napriek úsiliu o zabezpečenie lokality nie je možné mať pri nej hliadky 24 hodín denne.



Budovu školy môžu podľa starostu mestskej časti zbúrať. "Je v takom stave, že po 11 rokoch už iné riešenie asi nie je možné. Je možné opraviť jedine internát," poznamenal. Zároveň priblížil, že v budove mávajú problém s kriminalitou, požiarmi či nelegálnymi skládkami odpadu.



Hasiči v budove od začiatku roka 2022 zasahovali dokopy osemkrát. "V roku 2024 hasiči zasahovali na tejto adrese len 4. apríla, keď na streche budovy odpadla maloletá osoba, ktorú bolo potrebné zniesť na zem," povedal pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči. V rokoch predtým tam zasahovali pri požiaroch odpadu v budove a tiež aj okolitého porastu v blízkosti objektu.



Budova v minulosti, do roku 2013, slúžila podľa starostu ako štátna stredná odborná škola železničná, odvtedy chátra a je nevyužitá.