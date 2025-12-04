< sekcia Regióny
Budova Divadla B. S. Timravy prejde obnovou za vyše 775.000 eur
Budovu Divadla B. S. Timravy v Lučenci postavili v 50. rokoch minulého storočia.
Autor TASR
Lučenec 4. decembra (TASR) - V Lučenci sa v tomto období začína s rekonštrukciou budovy Divadla B. S. Timravy za vyše 775.000 eur. Samospráva už odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, ten v ostatných dňoch začal s prípravnými prácami. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Budovu Divadla B. S. Timravy v Lučenci postavili v 50. rokoch minulého storočia. Objekt desaťročia slúžil ako priestor pre divadelné predstavenia, koncerty a iné kultúrne podujatia. Na rekonštrukciu budovy získalo mesto z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 475.000 eur. Práce bude na základe výsledkov verejného obstarávania realizovať spoločnosť Pro Constructa, hodnota zákazky predstavuje vyše 775.000 eur s DPH. Samospráva projekt dofinancuje prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu.
Obnova lučeneckého divadla je zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu, súčasťou prác je tak zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie strechy a výmena otvorových výplní. Rekonštrukcia má byť dokončená počas prvého polroka 2026.
„Aktuálne začíname s prvou etapou rekonštrukcie, ktorá sa sústreďuje najmä na zlepšenie technického stavu a energetickej efektívnosti budovy. Po jej úspešnom ukončení plánujeme žiadať o financie na komplexnú obnovu interiéru divadla, aby sme modernizovali technické inštalácie, vybavenie divadla, zvýšili komfort návštevníkov a podporili ďalší rozvoj kultúrnych aktivít,“ dodala primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
