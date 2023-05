Budova Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne bude mať novú klimatizáciu

Trenčín 3. mája (TASR) - Historická budova Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne by sa mala stať klimatizovanou. Výzvu na predkladanie ponúk na dodanie a inštaláciu klimatizácie zverejnila galéria vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Galéria M. A. Bazovského je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a sídli v budove na Palackého ulici, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Klimatizácia do priestorov galérie je oprávneným výdavkom v rámci projektu Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.



Celkové predpokladané náklady na dodanie klimatizácie sú 82.095 eur, projekt bude financovaný zo zdrojov Európskej únie. Lehota na predkladanie ponúk je do 19. mája, víťaz verejného obstarávania vzíde z elektronickej aukcie. Víťaz verejnej súťaže bude povinný postupovať podľa rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, ktoré sú zverejnené v súťažných podkladoch.