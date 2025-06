Budova Kohút v Revúcej je naďalej na predaj, mestu chýbajú financie

Revúca 23. júna (TASR) - Historická budova nazývaná Kohút v centre Revúcej je na predaj už približne dva roky. Niekdajší mestský hostinec, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), patrí spoločnosti Slovmag Lubeník, v poslednom období je však objekt nevyužívaný. O redutu má záujem samospráva, na jej odkúpenie však mestu chýbajú financie.



Historická budova Kohút je vo vlastníctve spoločnosti Slovmag Lubeník od roku 1994. Objekt bol využívaný na administratívne účely, neskôr aj na organizovanie plesov, svadieb či iných spoločenských udalostí. V roku 2012 niekdajší mestský hostinec zasiahol rozsiahly požiar, ktorý si vyžiadal rekonštrukciu celej strechy.



Firma, ktorá sa v Lubeníku zaoberá ťažbou a spracovaním magnezitu, budovu Kohút v ostatných rokoch nevyužíva, naďalej ju však udržuje v prevádzkyschopnom stave. „Udržiavacie náklady za rok 2024 presiahli 20.000 eur. Objekt je strážený, sú tam vykonávané všetky potrebné revízie a je temperovaný,“ priblížila pre TASR asistentka vedenia spoločnosti Mariana Bútorová.



Bývalý mestský hostinec je na predaj približne dva roky, počas tohto obdobia oň podľa vlastníkov prejavilo záujem niekoľko subjektov. „Z rôznych dôvodov však zatiaľ k finálnej dohode nedošlo. Predajná cena bola v priebehu času upravená smerom nadol, a to s ohľadom na fakt, že budúci vlastník bude potrebovať investovať do jeho ďalšieho rozvoja,“ priblížila Bútorová s tým, že historická pamiatka je vhodná napríklad na administratívne využitie či hotelové a reštauračné účely.



O kúpe budovy Kohút s vlastníkmi v uplynulých rokoch rokovala aj miestna samospráva. „Mesto sa aktívne snažilo nájsť vhodný spôsob financovania, no vzhľadom na ekonomické okolnosti rokovania zatiaľ neviedli k úspešnému výsledku,“ uviedla pre TASR radnica s tým, že niekdajší mestský hostinec bol už od svojho vzniku miestom kultúrnej identity a spoločenského života v Revúcej a patril k najvýznamnejším stavbám v meste.



„Mesto si plne uvedomuje tento význam, a preto aktívne pracuje na príprave projektu Kohút - Rozprávková Revúca, ktorý má za cieľ vdýchnuť tomuto historickému objektu nový život. V spolupráci s kultúrnym strediskom či nezávislými tvorcami a dizajnérmi sa pripravuje moderná prezentácia, ktorá by mohla osloviť potenciálnych investorov, poskytovateľov dotácií či širokú verejnosť,“ skonštatovala samospráva.



Budova Kohút v centre Revúcej bola postavená v rokoch 1875 a 1876 v neoklasicistickom štýle. Dvojpodlažný mestský hostinec patril k najväčším budovám v meste i spoločensko-kultúrnym objektom v regióne Gemer-Malohont. V minulosti budovy využívali rôzne revúcke spolky, kasíno, dobrovoľní hasiči či rôzne úrady a inštitúcie.