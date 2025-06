Budova martinského gymnázia bude mať novú vegetačnú strechu

Martin 10. júna (TASR) - Na budove Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine vznikne nová extenzívna vegetačná strecha za 116.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová. Podľa nej projekt podporí ekologické riešenia, zvýši tepelnoizolačné vlastnosti strechy a prispeje k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou.



Budova gymnázia bola pôvodne postavená v roku 1936, súčasnú podobu získala modernizačnými úpravami v 70. rokoch. „Predmetom rekonštrukcie je kompletná asanácia pôvodných vrstiev strechy až po jej nosnú konštrukciu a následná realizácia zelenej extenzívnej strechy vrátane zateplenia strešného plášťa,“ priblížil riaditeľ odboru investícií ŽSK Peter Mrvečka.



Doplnil, že projekt ráta aj so zvýšením atiky o približne 40 centimetrov, výmenou poškodených strešných vpustí a odvodňovacích prvkov, inštaláciou nového bleskozvodu a úpravami výlezu na strechu. Zhotoviteľom stavebných prác, ktoré potrvajú do októbra, je POH - registrovaný sociálny podnik zo Zvolena.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sú zelené strechy ekologickou, modernou a funkčnou odpoveďou na výzvy dnešnej doby. „Pomáhajú znižovať teploty v mestách, zadržiavať dažďovú vodu a zlepšovať kvalitu ovzdušia. Teší ma, že aj v školských budovách prinášame riešenia, ktoré sú šetrné k prírode a prínosné pre budúce generácie,“ uviedla Jurinová.



Upozornila, že ekologické riešenia pre nakladanie s dažďovou vodou bude ŽSK v tomto roku realizovať aj na Strednej športovej škole v Žiline prostredníctvom zdrojov z Programu Slovensko 2021 - 2027. „Modro-zelené opatrenia tiež zapracovávame v rámci projektovej prípravy do ďalších projektov. Za všetky možno spomenúť pripravované stredoškolské kampusy v Bytčici a Ružomberku,“ uzavrela Jurinová.