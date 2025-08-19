< sekcia Regióny
Budova Mestského úradu v Liptovskom Hrádku sa stala bezbariérovou
Nový výťah, ktorý zabezpečuje bezbariérovosť, stál mesto 127.000 eur. Primátor dodal, že nové zariadenia sú plne k dispozícii verejnosti.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 19. augusta (TASR) - Budova Mestského úradu v Liptovskom Hrádku sa stala bezbariérovou. V budove pribudol nový výťah a zrekonštruovaný bezbariérový prístup vrátane renovovanej príjazdovej rampy. Samospráva o tom informovala vo videu na sociálnej sieti.
„Všetky úpravy spríjemnia a uľahčia návštevu úradu tým, ktorí majú pohybové problémy, ktorí sú staršieho veku, ale hlavne tým, čo sú imobilní, čiže dostupnosť všetkých služieb je stopercentne zabezpečená,“ uviedol primátor Branislav Tréger.
