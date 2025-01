Budova mestského zariadenia sociálnych služieb v Senici je otvorená

Senica 15. januára (TASR) - Budova mestského Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Senica pre seniorov je od stredy opäť otvorená. Z hľadiska objemu je to jedna z najvýznamnejších investícií mesta z roku 2024. Išlo o obnovu a zateplenie s cieľom zníženia energetickej náročnosti stavby, modernizácie pôvodných vnútorných priestorov a vybudovanie bezbariérového vstupu zo zadnej časti objektu. V priebehu rokov 2022 až 2024 mesto do zariadenia investovalo 883.500 eur. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Rekonštrukcia bola veľmi rozsiahla. Všetko sme dotiahli do zdarného konca. Čo sa týka bezpečnosti, urobili sme maximum. Máme už požiarne hlásiče aj únikové schodisko," priblížil primátor Senice Martin Džačovský. Počas rekonštrukcie došlo napríklad k výmene okien a dverí, výmene vnútorného lôžkového výťahu a vybudovaniu rampy pre imobilných či vybudovaniu novej práčovne. Projekt má priniesť ročné energetické úspory až do výšky 55 percent.



"Z vlastných rozpočtových zdrojov mesta bola zrealizovaná rekonštrukcia vstupnej haly na prízemí, obklady stien na druhom a treťom poschodí, výmena podláh, plus investície do prevádzkového vybavenia a zdravotníckych pomôcok pre klientov, akými sú napríklad kardiokreslá. Celkovo ide o ďalšie investície v rozsahu 45.500 eur. Sumárny objem investícií do ZSS Senica tak len za vlaňajší rok dosiahol 561.500 eur," uviedla Moravcová.



Financovanie investície bolo zabezpečené formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu so spoluúčasťou mesta a ZSS. Zhotoviteľom diela bola firma Palkovič - SK. Zriaďovateľom ZSS je Trnavský samosprávny kraj, ktorý si budovu zariadenia pre seniorov prenajíma od mesta Senica. Budova disponuje kapacitou pre 42 klientov, z ktorých 31 je v zariadení pre seniorov a 11 v zariadení opatrovateľskej služby.