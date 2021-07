Budova na Karpatskej ulici v Bratislave by sa mohla dočkať vyčistenia

Bratislava 17. júla (TASR) – Budova na Karpatskej ulici v bratislavskom Starom Meste by sa po rokoch nefungovania mala dočkať vypratania a vyčistenia. Ide o priestory, ktoré v minulosti patrili neziskovej organizácii Maják nádeje, v súčasnosti je majetkom neziskovej organizácie Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Organizácia nedávno získala dotáciu 10.000 eur.



"Dobrý dom podával projekt, ktorého predmetom bolo vypratanie priestoru, keďže zostal v zdevastovanom stave. Projekt bol úspešný a dostal dotáciu, aby mohol dať do poriadku majetok, ktorý by potom mohol byť opäť využívaný na humanitárne, sociálne alebo vzdelávacie účely," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Priestory by mohli byť do hygienicky vhodného stavu dané počas leta, aby sa mohol následne hľadať konkrétny cieľ ich využitia. Bez ich vyčistenia totiž nie je možné robiť ani obhliadky pre záujemcov, ktorých mestská časť eviduje viacero. V budúcnosti by tu mohla pôsobiť jedna, prípadne viac organizácií. Od toho budú závisieť aj úpravy vnútorných priestorov, tie sú však so samotnou budovou v dobrom stavebnom stave.



"Sme v rokovaní s rôznymi organizáciami," povedala Aufrichtová. Evidujú napríklad projekt pre nadané deti z celého Slovenska, kde by dostávali špeciálnu výučbu. "Nie je to síce sociálny projekt, ale v oblasti školstva, ale je to práca s niečím výnimočným," poznamenala. V rokovaní sú tiež o vytvorení ubytovania pre cudzincov žiadajúcich o azyl, prípadne si vybavujúcich povolenia na pobyt či prácu. Záujem je tiež venovať sa téme týraných žien.



"Dosali sme tiež ponuku zapojiť sa do projektu, ktorý je realizovaný strednou umeleckou školou. Vedela by ponúknuť súčasné street art umenie, ale kvalitné," podotkla Aufrichtová. Stena budovy z Karpatskej ulice by tak mohla byť "pomaľovaná" na motívy nádeje, aby aj takýmto spôsobom približovala úlohu danej budovy. Tie by mohli vygenerovať študentské návrhy. "Sme v rozbehnutom projekte, ktorý síce školské prázdniny utlmili, ale v septembri alebo októbri chceme pokračovať," doplnila Aufrichtová.



Nová nezisková organizácia Dobrý dom plne pod kontrolou mestskej časti bola zapísaná do registra neziskových organizácií vlani v júli. Majetok pôvodnej organizácie Maják nádeje, ktorá je v likvidácii, bol prevedený na katastri nehnuteľností v januári 2021.