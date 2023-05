Budova najstaršej základnej školy vo Zvolene stojí už 70 rokov

Zvolen 18. mája (TASR) - Najstaršia základná škola vo Zvolene má 70 rokov. Sídli na Ulici P. Jilemnického a toto výročie si pripomenie vo štvrtok o 16.00 h slávnostnou akadémiou v sále neďalekého Študentského domova Ľ. Štúra.



Podľa riaditeľky školy Anny Cúttovej má 70 rokov budova školy, ktorá bola daná do prevádzky v septembri 1952. "Bol tam zriadený študentský internát pre strednú priemyselnú školu strojnícku, potom tri školské roky bola sídlom II. jedenásťročnej strednej školy a cez prázdniny po skončení školského roku 1959/1960 sa do nej nasťahovala z budovy na Ulici J. Kozačeka I. základná deväťročná škola," priblížila.



Škola pripravila doposiaľ na ďalšie štúdium tisícky žiakov. V školskom roku 1973/1974 v škole otvorili Športové stredisko ľadového hokeja, z ktorého neskôr vznikli ako prvé v meste športové hokejové triedy.



"Škola sa podieľala na výchove významných hokejových osobností, ale i ďalších športových osobností reprezentujúcich nielen mesto Zvolen, ale i našu krajinu, majstrov sveta a olympijských víťazov. Vychovala nevyčísliteľný rad mladých ľudí, ktorí sa stali vynikajúcimi odborníkmi v povolaniach, ktoré si zvolili," pripomenula riaditeľka. Školu navštevovali napríklad olympijská víťazka Elena Kaliská, hokejista Ján Lašák či atlét Jozef Kucej.



V súčasnosti sa profiluje ako škola rodinného typu, nadväzuje i na svoje športové tradície a umožňuje všetkým žiakom osvojiť si základy rôznych športov.



Od školského roku 2014/2015, keď bola súčasťou Národného projektu PRINED - projektu inkluzívnej edukácie, sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity z lokality Pustý Hrad a Unionka. Pomáha tak začleniť komunitu detí pochádzajúcich z málo podnetného sociálneho prostredia do spoločnosti.