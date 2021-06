Levice 25. júna (TASR) – Budova Okresného súdu Levice prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Tá spočívala v obnove infraštruktúry, vnútorných priestorov, a nadstavbe, ktorou sa rozšíril pracovný priestor. Investícia dosiahla sumu 2.207.603 eur. Zrekonštruovaný objekt oficiálne odovzdala v piatok do užívania ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). „Som rada, že sa podarilo túto rekonštrukciu zvládnuť aj napriek zložitej pandemickej situácii. A súčasne verím, že sa nám bude dariť aj ďalej pracovať na modernizácii technického vybavenia a naďalej zlepšovať podmienky pre výkon spravodlivosti,“ povedala Kolíková.



Stavbu na Kalvínskom námestí projektoval jeden z najznámejších slovenských architektov Milan Michal Harminc. Stavať ju začali v roku 1938, o dva roky neskôr bola skolaudovaná. V správe a užívaní súdu je od roku 1941. Počas celého tohto obdobia neprešla žiadnou významnejšou rekonštrukciou. V júni 2012 bola budova zaradená do novovznikajúceho zoznamu pamätihodností.



Rekonštrukcia objektu sa začala v septembri minulého roka. Aj napriek zdržaniu kolaudácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a následnej absencii dodávateľov sa ju podarilo dokončiť do konca mája tohto roka. Rekonštrukčné práce nenarušili prevádzku súdu. Hlavnou myšlienkou celej rekonštrukcie bolo zachovať pôvodné proporcie objektu. Zachované je celé priečelie budovy, v interiéri dobové dlažby na chodbách, schodiská a zábradlia, pričom vonkajšia fasáda budovy je citlivo zjednotená s farebným riešením nadstavby.