Budova Orlovne v Skalici môže naďalej slúžiť ako priestor pre kultúru

Skalica 10. júla (TASR) - Budova Orlovne v Skalici môže naďalej slúžiť ako priestor pre alternatívnu kultúru a mládežnícke aktivity. Záujemcovia a iniciátori sa môžu obrátiť na Správu mestského majetku (SMM) alebo na Základnú umeleckú školu (ZUŠ) Dr. Janka Blaha v Skalici, ktorá má budovu v prenájme. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



Ako uviedla radnica, primátorka Oľga Luptáková rozhodla vlani v auguste, že ZUŠ prispôsobí rozvrh tak, aby v piatok popoludní a počas víkendov priestory Orlovne nevyužívala. „Cieľom bolo sprístupniť budovu od piatka do nedele iným organizáciám, ktoré by chceli oživiť kultúrne a hudobné dianie v meste,“ priblížila.



Začiatkom roka 2025 zostala budova počas víkendov voľne dostupná pre možných záujemcov. „Nenašla sa žiadna organizácia, ktorá by mala záujem v daných priestoroch organizovať koncerty alebo iné kultúrne podujatia pre mladých ľudí. Keďže priestory zostávali počas víkendov nevyužité, no bolo potrebné uhrádzať stále náklady, konatelia SMM rozhodli o opätovnom uzavretí zmluvy so ZUŠ, ktorá ako jediná prejavila záujem o pravidelné využívanie týchto priestorov,“ ozrejmilo mesto.



Skalický mestský poslanec a predseda komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky Ľuboš Beňa tvrdí, že mesto zrušilo možnosť organizovania koncertov v priestoroch Orlovne. Radnica však tieto tvrdenia popiera, podľa nej ZUŠ v rámci zmluvného vzťahu vystupuje ako podnájomca a budovu má od mesta naďalej v prenájme SMM. Na sociálnej sieti uvádza, že škola môže priestory poskytnúť aj iným subjektom, avšak výlučne so súhlasom SMM ako prenajímateľom.