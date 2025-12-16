< sekcia Regióny
Budova Propellera už opäť slúži verejnosti, je tam kaviareň
Nájomca deklaroval investíciu vo výške približne 100.000 eur, pričom podľa samosprávy išlo o citlivé úpravy, nie o zásahy do podstaty objektu. V zimnej sezóne je kaviareň otvorená od 7.30 do 19.00 h.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Budova Propellera na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste už opäť slúži verejnosti. Od decembra v nej funguje kaviareň, fungovať by mala celoročne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.
„Budova Propellera je už verejnosti sprístupnená. Veľmi sa z toho tešíme. Propeller je nielen architektonickým klenotom Emila Belluša, ale aj dôležitým bodom nábrežia a príjemnou zastávkou pre okoloidúcich,“ skonštatovala Gubková.
Nový nájomca vzišiel z poslednej verejnej súťaže, v rámci ktorej doručili mestskej časti 23 súťažných návrhov, z nich 16 splnilo súťažné podmienky. Víťaza vybrala komisia, ktorú oslovil koncept remeselnej pekárne s výrobou priamo pred očami zákazníkov, a to najmä prinesením vizuálneho zážitku na nábreží a atraktívnym spôsobom prezentácie tradičného pekárskeho remesla.
Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. Priestory istý čas prenajímala neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tam mestská časť prevádzkovala kaviareň, zároveň sa v priestoroch vtedajšia starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller zmenil na „vývarovňu“ cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.
