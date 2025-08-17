< sekcia Regióny
Budova Propellera v Bratislave by mohla byť na jeseň opäť otvorená
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Budova Propellera na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste by mohla byť opäť otvorená uprostred jesene. Predpokladá to jej nový nájomca, ktorý v súčasnosti vykonáva v objekte ešte stavebné práce a úpravy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.
„Hoci chcel nájomca pôvodne stihnúť sezónu, spustenie prevádzky počas leta už podľa jeho slov nie je reálne. V objekte stále prebiehajú stavebné práce,“ skonštatovala Gubková.
Rozsah a trvanie úprav v objekte ovplyvnilo dôkladné posúdenie stavu a možností priestoru, ktoré vykonal nájomca po podpísaní nájomnej zmluvy s mestskou časťou. Všetky realizované úpravy pritom musia prejsť jej schválením, obe strany sú tak v pravidelnej komunikácii. Plánovaná investícia do priestoru je približne 100.000 eur.
„Sme radi, že taký výnimočný a unikátny objekt, akým je Propeller Emila Belluša, dostane zaslúženú pozornosť,“ poznamenala Gubková s tým, že nová prevádzka má fungovať celoročne.
Nový nájomca vzišiel z poslednej verejnej súťaže, v rámci ktorej doručili mestskej časti 23 súťažných návrhov, z nich 16 splnilo súťažné podmienky. Víťaza vybrala komisia, ktorú oslovil koncept remeselnej pekárne s výrobou priamo pred očami zákazníkov, a to najmä prinesením vizuálneho zážitku na nábreží a atraktívnym spôsobom prezentácie tradičného pekárskeho remesla.
Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. Priestory istý čas prenajímala neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tam mestská časť prevádzkovala kaviareň, zároveň sa v priestoroch vtedajšia starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller zmenil na „vývarovňu“ cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.
