Budova s obchodmi v Detve si po 30 rokoch zaslúži obnovu

Detva 1. februára (TASR) – Budova občianskej vybavenosti na sídlisku Námestie mieru v Detve by si po 30 rokoch zaslúžila obnovu a patrilo by sa do nej investovať, tvrdí to detvianska mestská poslankyňa Oľga Vilhanová. „Už len z vizuálneho pohľadu nevyzerá dobre. Budova robí mestu zlé meno,“ dodala zástupkyňa ľudí za tento volebný obvod.



V priestoroch, ktoré patria mestu, sídlia napríklad potraviny, obchod s mäsom, pohostinstvo či cukráreň. „Samospráva má počas celého roka finančné prostriedky z prenájmu týchto priestorov a sú prínosom do pokladnice mesta Detva,“ poznamenala s tým, že opakovane dávala v oblasti mestského rozpočtu návrh, aby mesto vyčlenilo peniaze na obnovu fasády tejto budovy. „V rozpočte na rok 2021 na zateplenie budovy finančné prostriedky napriek tomu, tak ako ani v roku 2020, schválené nie sú,“ spomenula. „V čase, keď bola žiadosť na rekonštrukciu, sídlilo tu 13 prevádzok. Spolu to bol do mestskej pokladnice prínos 33.000 eur ročne,“ doplnila.



Na otázky TASR, či sa chystá obnova budovy občianskej vybavenosti na Námestí mieru, mesto odpovedalo, že priestory sa postupne obnovujú. „Po výmene okien a rekonštrukcii strechy je plánované zateplenie obvodových múrov,“ zhrnula samospráva.