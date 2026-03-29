< sekcia Regióny
Budova Slovenského rozhlasu ukrýva dve pyramídy aj koncertné štúdio
Autormi návrhu budovy Slovenského rozhlasu sú architekt Štefan Svetko v spolupráci so Štefanom Ďurkovičom a Barnabášom Kisslingom.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Budova Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave mala byť súčasťou pešej promenády od hlavnej stanice po Dunaj. Do veľkej pyramídy je včlenená ešte jedna menšia pyramída. Vďaka tomu má jej interiér veľkorysý priestor pre vnútorné terasy. O tom, čo ukrýva, kde inde mohla stáť, alebo kde vysielal rozhlas po auguste 1968, sa autorky podcastu Ulicami Bratislavy rozprávali s dlhoročným pracovníkom rozhlasu Ľubošom Kasalom.
Autormi návrhu budovy Slovenského rozhlasu sú architekt Štefan Svetko v spolupráci so Štefanom Ďurkovičom a Barnabášom Kisslingom. Návrh pochádza zo 60. rokov minulého storočia. Budova bola dokončená v roku 1983 a od 27. marca 1985 sa z nej pravidelne vysiela. Od roku 2017 je budova národnou kultúrnou pamiatkou.
Kasala v podcaste vysvetlil, kde sídlila budova rozhlasu predtým, ako sa uvažovalo o stavbe obrátenej pyramídy. Pracovníkov rozhlasu sme mohli nájsť na Zochovej ulici, ale aj na Jakubovom námestí. Hoci návrh súčasného sídla rozhlasu vznikol už v 60. rokoch, vysielať sa z neho začalo o vyše 20 rokov neskôr. Kasala pripomenul, že šlo o prvú oceľovú konštrukciu v Československu. „Nemali s tým žiadne skúsenosti. Mnohé veci sa museli od začiatku robiť takpovediac na kolene a vymýšľať priamo na mieste," povedal s tým, že možno preto trvala výstavba tak dlho. V pyramíde dá ísť do mínus 4. poschodia a stavebne má 14 poschodí. Rozhovor s Kasalom sme nahrávali na 11. poschodí. Zdôraznil, že budova je projektovaná pre prácu so zvukom, preto sú v nej napríklad koberce.
V budove sa nachádza aj o koncertné štúdio. „Je to naša najväčšia architektonická a technická pýcha. Keby chcel dnes niekto takéto štúdio naprojektovať a skonštruovať, nedoplatil by sa,“ povedal Kasala o štúdiu, ktoré je celé odpružené a vyplnené tlmiacimi materiálmi. „Je to trampolína, ktorú necítite, lebo pružín je tam veľmi veľa a hýbu sa minimálne. Obložené je hrubým spišským travertínom,“ opísal. V štúdiu sa nachádza aj veľký organ. Do sály sa zmestí vyše 500 divákov.
V rozhovore s Kasalom sa dozviete, v čom je výhoda tvaru obrátenej pyramídy, prečo sa pre ňu autori rozhodli a z ktorých poschodí sa pravidelne vysiela. Pýtali sme sa tiež na špecifiká rozhlasového vysielania a na to, ako sa kedysi nahrávali rozhlasové hry.
Autormi návrhu budovy Slovenského rozhlasu sú architekt Štefan Svetko v spolupráci so Štefanom Ďurkovičom a Barnabášom Kisslingom. Návrh pochádza zo 60. rokov minulého storočia. Budova bola dokončená v roku 1983 a od 27. marca 1985 sa z nej pravidelne vysiela. Od roku 2017 je budova národnou kultúrnou pamiatkou.
Kasala v podcaste vysvetlil, kde sídlila budova rozhlasu predtým, ako sa uvažovalo o stavbe obrátenej pyramídy. Pracovníkov rozhlasu sme mohli nájsť na Zochovej ulici, ale aj na Jakubovom námestí. Hoci návrh súčasného sídla rozhlasu vznikol už v 60. rokoch, vysielať sa z neho začalo o vyše 20 rokov neskôr. Kasala pripomenul, že šlo o prvú oceľovú konštrukciu v Československu. „Nemali s tým žiadne skúsenosti. Mnohé veci sa museli od začiatku robiť takpovediac na kolene a vymýšľať priamo na mieste," povedal s tým, že možno preto trvala výstavba tak dlho. V pyramíde dá ísť do mínus 4. poschodia a stavebne má 14 poschodí. Rozhovor s Kasalom sme nahrávali na 11. poschodí. Zdôraznil, že budova je projektovaná pre prácu so zvukom, preto sú v nej napríklad koberce.
V budove sa nachádza aj o koncertné štúdio. „Je to naša najväčšia architektonická a technická pýcha. Keby chcel dnes niekto takéto štúdio naprojektovať a skonštruovať, nedoplatil by sa,“ povedal Kasala o štúdiu, ktoré je celé odpružené a vyplnené tlmiacimi materiálmi. „Je to trampolína, ktorú necítite, lebo pružín je tam veľmi veľa a hýbu sa minimálne. Obložené je hrubým spišským travertínom,“ opísal. V štúdiu sa nachádza aj veľký organ. Do sály sa zmestí vyše 500 divákov.
V rozhovore s Kasalom sa dozviete, v čom je výhoda tvaru obrátenej pyramídy, prečo sa pre ňu autori rozhodli a z ktorých poschodí sa pravidelne vysiela. Pýtali sme sa tiež na špecifiká rozhlasového vysielania a na to, ako sa kedysi nahrávali rozhlasové hry.