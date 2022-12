Budova strednej školy v Dolnom Kubíne má vynovený vzhľad

Dolný Kubín 14. decembra (TASR) – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne finalizuje ďalšiu fázu rekonštrukcie. Na budove vymenili dvere a okná, škola tiež pristúpila k zatepleniu fasády a natiahnutiu novej omietky. Na sociálnej sieti o tom informoval jej zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).



"V ďalšej fáze projektu čaká školu zateplenie soklov a maľovanie. Verím, že študenti vnímajú a ocenia skrášlenie priestorov školy a pomôže im to k ešte väčšiemu záujmu o získavanie nových vedomostí," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Dodala, že v oblasti školstva má kraj pripravených viacero projektov. Ich cieľom je zveľadiť školské priestory a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces. "Tak, ako doteraz, aj naďalej chceme podporovať rozvoj odborného vzdelávania so zameraním na duálne vzdelávanie a pritiahnuť žiakov na študijné odbory chýbajúce na trhu práce," priblížila.



Jednou z vízií je podľa predsedníčky napríklad vytváranie tzv. stredoškolských campusov. Tie by mali vzniknúť sceľovaním viacerých odborov do spoločného areálu. "Tým naplno využijeme vlastné priestory. Predajom nevyužitých priestorov získame financie na zveľadenie areálov," povedala Jurinová.