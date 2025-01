Budova Úradu NSK by mala byť postavená do konca volebného obdobia

Nitra 4. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) počas uplynulého roka rozhodol o výstavbe nového sídla Úradu NSK. Cieľom je centralizovať administratívne služby pod jednu strechu, čo ocenia najmä občania, zdôvodnil rozhodnutie riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Podľa Privalinca je Nitriansky samosprávny kraj jediným krajom, ktorý pri vzniku vyšších územných celkov nezískal pre svoje sídlo budovu od štátu. "Úrad NSK preto od svojho vzniku pôsobí v niekoľkých budovách, v súčasnosti až v troch. Výrazne to komplikuje výkon práce," skonštatoval Privalinec. Nové sídlo administratívnej budovy NSK by malo vzniknúť na Štefánikovej triede v Nitre, v časti areálu bývalého pivovaru.



Kúpna cena pozemku pod budúcim sídlom NSK je 1.646.814,72 eura. Budúca stavba už má právoplatné územné rozhodnutie, celkové náklady na výstavbu by mali dosiahnuť sumu 22 až 23 miliónov eur. Ak nedôjde ku komplikáciám a všetky procesy prebehnú bez problémov, malo by byť nové sídlo Úradu NSK postavené do konca volebného obdobia, avizoval predseda NSK Branislav Becík.