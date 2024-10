Budovanie električkového priecestia v Bratislave si vyžiada obmedzenia

Bratislava 13. októbra (TASR) - Budovanie priecestia v rámci výstavby novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke si od pondelka (14. 10.) od 4.00 h vyžiada úplnú uzáveru Pajštúnskej ulice, v úseku od Jantárovej ulice po križovatku s Brančskou a Tupolevovou. Práce by mali trvať do 30. novembra. Informuje o tom hlavné mesto i mestská časť na sociálnej sieti.



"Pred polyfunkčným objektom Skybox bude možné vykonať tzv. U-TURN, teda otočenie sa do opačného smeru o 180 stupňov," približuje samospráva.



Obchádzková trasa povedie ulicami Romanova, Jiráskova a Kutlíkova. V tejto súvislosti samospráva upozorňuje obyvateľov aj na dočasnú zmenu trás liniek MHD 98, 99 a N99.



Od pondelka od 3.30 h bude zároveň obnovená doprava na Lietavskej ulici v plnom profile. Križovatka Lietavská - Jantárová cesta tak bude opäť fungovať celá. Uvedená zmena sa rovnako týka spojov MHD, ktoré po nej premávajú.