Budovanie vzdelávacieho prostredia pre sklárstvo v Poltári pokračuje
Projekt za 2,1 milióna eur podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 - 2027.
Autor TASR
Poltár 12. februára (TASR) - Budovanie moderného vzdelávacieho prostredia pre oblasť sklárstva v Spojenej škole v Poltári pokračuje. Zbúrali priečky, nachystali drážky na elektroinštaláciu a osádzajú plastové okná. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.
Spresnila, že súčasťou projektu sú dva objekty, okrem Poltára je to aj budova v Rovňanoch v Poltárskom okrese. Po rekonštrukcii bude slúžiť na odbornú výuku poľnohospodárskych a lesníckych odborov. „V Rovňanoch tiež osádzajú plastové okná, na prízemí odstraňujú obklady a priečky, na povale chystajú bednenie a výstuž na budúce železobetónové nosníky, na ktorých bude konštrukcia krovu,“ objasnila Čierna.
Ako ďalej uviedla, zhotoviteľ má 240 dní od dňa účinnosti zmluvy o dielo na odovzdanie ukončeného projektu. Podľa BBSK stavebné práce vysúťažili za 888.000 eur. Práce na stavbe sa začali vlani v novembri.
Projekt za 2,1 milióna eur podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 - 2027. Celkový rozpočet projektu je 2.500.793 eur s podielom financovania BBSK vo výške 200.063 eur. Cieľom je obnoviť vyučovanie a odbornú prax v učebných odboroch sklárskeho zamerania. Sú to operátor sklárskej výroby - brusič skla, maliar skla, obsluha sklárskych automatov, ktoré sú v útlme od roku 2009.
Sklárska výroba ako bývalý kľúčový segment priemyslu v regióne zaznamenáva podľa MIRRI dlhodobý útlm a vysoký podiel nezamestnanosti. Podotýka, že existujúce podniky v oblasti výroby skla v súčasnosti nemajú dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov a nedokážu obsadiť odborné funkcie svojím personálom. Postupne tak bude teba nahrádzať a pripravovať aj nových pedagógov v odbore sklárstvo. Škola v Poltári mala priestor, nemala však technologické vybavenie, kde by mohla prebiehať odborná príprava žiakov a pokračovanie v sklárskej tradícii.
