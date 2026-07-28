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Budovanie vzdelávacieho prostredia pre sklárstvo v Poltári finalizuje
Stavebné práce sa začali v januári 2026.
Autor TASR
Poltár 28. júla (TASR) - Rekonštrukcia Spojenej školy v Poltári, ktorej súčasťou je aj stavebný objekt v Rovňanoch, je vo finálnej fáze. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.
Spresnila, že na oboch objektoch ukončili rozhodujúce stavebné práce a v súčasnosti pokračuje preberacie konanie spojené s odstraňovaním zistených chýb a nedorobkov.
Dodala, že v Poltári vybudovali moderné zázemie pre odborné vzdelávanie so zameraním na sklárske remeslá, a to vrátane nových odborných učební, dielní a súvisiaceho technického vybavenia. Súčasťou projektu boli aj stavebné úpravy objektu v Rovňanoch, kde rovnako urobili hlavné stavebné práce. „Na oboch objektoch sa dokončujú lokálne dokončovacie úpravy,“ objasnila.
Po ukončení preberacieho konania a odstránení všetkých evidovaných chýb a nedostatkov stavbu prevezmú v plnom rozsahu. „Celý projekt modernizácie školy ukončia po dodaní materiálno-technického zabezpečenia,“ doplnila.
Stavebné práce sa začali v januári 2026. Cieľom je obnoviť vyučovanie a odbornú prax v učebných odboroch sklárskeho zamerania, to je operátor sklárskej výroby - brusič skla, maliar skla, obsluha sklárskych automatov. Škola v Poltári mala priestor, nemala však technologické vybavenie, kde by mohla prebiehať odborná príprava žiakov a pokračovanie v sklárskej tradícii. BBSK uviedol, že v uplynulom školskom roku evidoval v škole 152 študentov. Pre školský rok 2025/2026 sa hlásilo 56 uchádzačov.
Súčasťou tohto projektu je aj budova v Rovňanoch. Slúžiť bude na odbornú výuku poľnohospodárskych a lesníckych odborov. Investíciu za 2,1 milióna eur podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 - 2027. Celkový rozpočet projektu je 2.500.793 eur s podielom financovania BBSK vo výške 200.063 eur.
Spresnila, že na oboch objektoch ukončili rozhodujúce stavebné práce a v súčasnosti pokračuje preberacie konanie spojené s odstraňovaním zistených chýb a nedorobkov.
Dodala, že v Poltári vybudovali moderné zázemie pre odborné vzdelávanie so zameraním na sklárske remeslá, a to vrátane nových odborných učební, dielní a súvisiaceho technického vybavenia. Súčasťou projektu boli aj stavebné úpravy objektu v Rovňanoch, kde rovnako urobili hlavné stavebné práce. „Na oboch objektoch sa dokončujú lokálne dokončovacie úpravy,“ objasnila.
Po ukončení preberacieho konania a odstránení všetkých evidovaných chýb a nedostatkov stavbu prevezmú v plnom rozsahu. „Celý projekt modernizácie školy ukončia po dodaní materiálno-technického zabezpečenia,“ doplnila.
Stavebné práce sa začali v januári 2026. Cieľom je obnoviť vyučovanie a odbornú prax v učebných odboroch sklárskeho zamerania, to je operátor sklárskej výroby - brusič skla, maliar skla, obsluha sklárskych automatov. Škola v Poltári mala priestor, nemala však technologické vybavenie, kde by mohla prebiehať odborná príprava žiakov a pokračovanie v sklárskej tradícii. BBSK uviedol, že v uplynulom školskom roku evidoval v škole 152 študentov. Pre školský rok 2025/2026 sa hlásilo 56 uchádzačov.
Súčasťou tohto projektu je aj budova v Rovňanoch. Slúžiť bude na odbornú výuku poľnohospodárskych a lesníckych odborov. Investíciu za 2,1 milióna eur podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 - 2027. Celkový rozpočet projektu je 2.500.793 eur s podielom financovania BBSK vo výške 200.063 eur.