Budovu botanickej záhrady v Košiciach začali zatepľovať

Košice 29. mája (TASR) - Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v týchto dňoch začína s prácami na zateplení svojej budovy. Pribudnúť by malo aj nové návštevnícke centrum. Pre TASR to povedal jej riaditeľ Pavol Mártonfi.



„Odhadované náklady na celé zateplenie a výstavbu návštevníckeho centra sú takmer jeden milión eur. Veľkú časť týchto prostriedkov poskytla Európska únia v rámci projektu energetických úspor. Časť, ktorá sa týka návštevníckeho centra, financuje samotná univerzita,“ povedal s tým, že jeho výstavbou zmizne stará vrátnica, respektíve vchod zo 60. rokov minulého storočia. „Chceli by sme návštevníkom priniesť taký vstup, ktorý je hodný 21. storočia,“ dodal.



Počas rekonštrukčných prác bude botanická záhrada pre verejnosť otvorená v plnej prevádzke, obmedzenia pre návštevníkov budú minimálne. „Budú vyhradené koridory, nový vstup a namiesto vrátnice bude maringotka a podobne. Budú určité obmedzenia, ale v celku by sa návštevníkov dotknúť nemali,“ doplnil Mártonfi.



Práce by podľa jeho slov mali byť ukončené približne na jar budúceho roka.