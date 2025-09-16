< sekcia Regióny
Budovu bývalého gymnázia na Sekieri vo Zvolene rekonštruujú
Kraj sa prostredníctvom svojej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK púšťa do roly investora a developera.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začína s kompletnou rekonštrukciou zničenej a nevyužívanej budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier vo Zvolene. Pod jednou strechou budú fungovať verejnoprospešné aj komerčné prevádzky. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
Predseda BBSK Ondrej Lunter v utorok odovzdal symbolický kľúč zhotoviteľovi stavby, spoločnosti P.S. in. Počas nasledujúcich 18 mesiacov premení budovu na polyfunkčný komplex. Súčasťou prác budú asanácia interiéru, obvodového a strešného plášťa, sanácia stropov a základov a aj prístavba novej monolitickej časti a oceľovej pavlače. Premena pôvodnej budovy bude z písmena H na číslicu 8. Patrik Stopka zo spoločnosti P.S. in zhrnul, že získa moderné opláštenie, zelenú strechu, park i nové parkovacie miesta. Rovnako pribudnú nové schodiská a výťahy.
Kraj sa prostredníctvom svojej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK púšťa do roly investora a developera. Spoločnosť si na projekt zobrala úver vo výške 5,5 milióna eur, kraj poskytol ďalšie viac ako tri milióny eur, vrátane návratnej finančnej výpomoci. „Celkové náklady na projekt, ktoré predstavujú 8,6 milióna eur, budú splácať z nájmov jednotlivých prevádzok,“ objasňuje.
V novom centre budú zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov, denný stacionár pre 20 ľudí, základná umelecká škola a spoločenské priestory. Ponuku doplnia obchodné prevádzky ako kaviareň, potraviny, lekáreň, kaderníctvo, kozmetika, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti i kvetinárstvo. So všetkými prevádzkami už uzatvorili zmluvy o budúcich zmluvách. „To, čo tu bude, vyšlo to z rozhovorov s obyvateľmi, z participácie, zo skutočných potrieb tejto komunity,“ uviedol Lunter.
Budova gymnázia bola po zatvorení školy v roku 2014 roky prázdna a chátrala. Po obnove sa premení na centrum Osmička Centrum Lipovec.
