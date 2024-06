Budovu bývalého mestského úradu kúpila spoločnosť SAD Lučenec

Lučenec 9. júna (TASR) - Administratívnu budovu na Novohradskej ulici v centre Lučenca, v ktorej od konca 90. rokov sídlil Mestský úrad (MsÚ) Lučenec, odkúpila spoločnosť SAD Lučenec. Pre TASR to potvrdila Eva Kopecká, hovorkyňa Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá objekt predávala formou obchodnej verejnej súťaže.



SAD Lučenec bola v rámci súťaže jediným navrhovateľom na kúpu bývalého mestského úradu. "Víťaz obchodnej verejnej súťaže predložil najvyššiu kúpnu cenu vo výške 1.507.000 eur. Katastrálny odbor Okresného úradu Lučenec povolil vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorých predaj bol predmetom obchodnej verejnej súťaže," uviedla Kopecká.



Administratívnu budovu v centre Lučenca, v ktorej desaťročia sídlil MsÚ Lučenec, dlhodobo vlastnila UK, samospráva mala objekt v prenájme. Univerzita začiatkom roka pre TASR skonštatovala, že objekt nevyužíva na svoje potreby a objekt je v technickom stave, ktorý si vyžaduje investície. Budovu sa preto rozhodla predať, získané finančné prostriedky chce využiť na majetok, ktorý slúži jej potrebám či potrebám študentov.



Samospráva sa v súvislosti s predajom jej doterajšieho sídla v prvých mesiacoch tohto roka presťahovala na nové adresy a po novom úraduje v dvoch lokalitách. Do budovy Okresného úradu Lučenec na Námestí republiky v centre Lučenca mesto presunulo pracoviská, ktoré verejnosť využíva najčastejšie. Pracoviská, ktoré občania navštevujú len sporadicky, boli presťahované do objektu na Fiľakovskej ceste 287.



Dlhodobým cieľom štátnej správy a miestnej samosprávy je vytvoriť v priestoroch Okresného úradu Lučenec spoločnú úradovňu mestského a okresného úradu. Projekt rekonštrukcie budovy pripravuje Ministerstvo vnútra SR.