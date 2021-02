Divadlo Jonáša Záborského v Prešove čaká čiastočná rekonštrukcia

Prešov 22. februára (TASR) - Po 30 rokoch vymení Prešovský samosprávny kraj (PSK) poškodené presklené výplne vo vstupnej časti novej budovy Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. Zníži tak jej energetickú náročnosť, zlepší tepelno-izolačné podmienky a zabráni tak ich prípadnému vypadnutiu, ktoré by mohlo zraniť divákov alebo okoloidúcich. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja.



Okrem toho sa podľa jej slov odstránia tepelné mosty a posilnia statické prvky. Taktiež dôjde k rekonštrukcii rozvodov kúrenia v podlahe okolo presklených častí, prípadne sa do niektorých častí fasády doplnia klimatizačné jednotky. Existujúce sklo už totiž stratilo aj požadované tepelno-fyzikálne vlastnosti.



"Realizácia obvodového plášťa bude vyžadovať odstránenie časti travertínového obkladu, ktorý sa po realizácii nahradí tým istým materiálom. Rekonštrukciou sa vylepšia tepelné pomery v interiéri s finálnym úhrnom na strane šetrenia teplom a v horúcom lete bude naopak nová fasáda odolnejšia voči prehrievaniu. To znamená, že rekonštrukciou presklenej vstupnej časti budovy sa zníži energetická náročnosť a zlepšia sa tepelno-technické podmienky v priestoroch pre verejnosť," povedala Heilová.



PSK predpokladá, že celá rekonštrukcia bude stáť 1,8 milióna eur. "V súčasnosti prebieha rokovanie s projektantom na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, následne bude pripravené verejné obstarávanie na stavebné práce. Začiatok realizácie odhaduje PSK na začiatok roka 2022," vysvetlila Heilová.



Rekonštrukciu presklenej vstupnej časti budovy schválili krajskí poslanci na svojom prvom tohtoročnom rokovaní (15.2.) v rámci piatich pripravovaných investičných akcií v predpokladanej hodnote nad jeden milión eur.