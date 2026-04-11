Budovu Hotela Branč v centre Senice vydražili za 563.400 eur
Pôvodná správkyňa bola v roku 2021 vyčiarknutá zo zoznamu správcov.
Autor TASR
Trnava 11. apríla (TASR) - Budova Hotela Branč v Senici sa v rámci dobrovoľnej dražby vo štvrtok (9. 4.) vydražila za sumu 563.400 eur. Bližšie informácie budú v zákonnej lehote zverejnené v Obchodnom vestníku v priebehu najbližších dní. TASR to na základe informácií od správcu, ktorý zastrešuje dražbu, potvrdil Peter Kováčik z odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Dražba objektu sa uskutočnila v rámci pokračujúceho konkurzného konania spoločnosti, ktorá v minulosti nedodržala záväzky z kúpnej zmluvy uzatvorenej s TTSK. Budova dnes funguje ako polyfunkčný objekt s obchodnými priestormi, reštauráciou a hotelovou časťou.
V konkurznom konaní voči úpadcovi, spoločnosti Realitný fond Hniezdne, má TTSK prihlásenú pohľadávku vo výške presahujúcej 860.000 eur. Pohľadávka TTSK vznikla z titulu neuhradenej kúpnej ceny na základe kúpnej zmluvy z roku 2008.
Trnavské krajské zastupiteľstvo na vlaňajšom výjazdovom zasadnutí v Hlohovci jednomyseľne odsúhlasilo uloženie záväzného pokynu správcovi v konkurznom konaní úpadcu na speňaženie stavby Hotela Branč v Senici formou dobrovoľnej dražby.
Predchádzajúca správkyňa úpadcu Renáta Vorobeľová zrealizovala s cieľom speňaženia nehnuteľnosti na základe záväzného pokynu TTSK medzi rokmi 2014 až 2016 tri kolá dobrovoľnej dražby. Ani v jednom kole nebola nehnuteľnosť vydražená.
Znalecký posudok bol v tom čase vypracovaný na sumu 1,38 milióna eur. Aktuálne však boli identifikované viaceré negatívne faktory, ktoré majú významný vplyv na hodnotu nehnuteľnosti.
„V priebehu predchádzajúcich rokov bola pohľadávka TTSK spochybnená, avšak jej relevancia bola potvrdená uznesením Okresného súdu Prešov a v odvolacom konaní aj Krajského súdu Košice,“ doplnila krajská samospráva vo vlaňajšom materiáli.
Pôvodná správkyňa bola v roku 2021 vyčiarknutá zo zoznamu správcov. Uznesením Okresného súdu Prešov z októbra 2023 bol ustanovený nový správca úpadcu, a to spoločnosť Prvá arbitrážna.
