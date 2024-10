Budovu kina v Leopoldove zrekonštruujú na kultúrne centrum

Leopoldov 27. októbra (TASR) - Mesto Leopoldov (okres Hlohovec) uzatvorilo zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie budovy niekdajšieho kina Osveta na kultúrne centrum. Cena diela je takmer 2,4 milióna eur s DPH. Práce by mali byť ukončené najneskôr do konca októbra 2025. Vyplýva to zo zmluvy uzavretej medzi mestom Leopoldov a spoločnosťou Marsupium.



Úspešný uchádzač vzišiel z verejného obstarávania, do ktorého sa prihlásilo sedem subjektov. Kritériom bola najnižšia cena. Išlo o opakovanú súťaž, keďže do pôvodnej sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov.



Z predmetu zákazky vyplýva, že okrem sály na prvom nadzemnom podlaží budú na druhom podlaží situované klubové priestory so zázemím. V prvom podzemnom podlaží bude umiestnená prenajímateľná plocha. Mesto Leopoldov už skôr informovalo, že na rekonštrukciu získalo finančné prostriedky z plánu obnovy.