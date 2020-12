Budovu KSK na Továrenskej rekonštruujú, bude sídlom Divadla Romathan

Košice 26. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) v súčasnosti realizuje rekonštrukciu budovy na Továrenskej 3 v Košiciach, ktorá bude slúžiť ako nové sídlo Divadla Romathan. "Rekonštrukciu realizuje Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja v celkovej hodnote takmer 90.000 eur," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie budovy, opravy havarijného stavu strechy a udržiavacích prác. Dokončené by mali byť začiatkom roka 2021.



Rómske profesionálne divadlo dlhodobo pôsobí v nevyhovujúcich podmienkach v historickej budove na Štefánikovej ulici. "Cieľom kraja bolo, aby divadlo mohlo vykonávať svoju činnosť v dôstojných priestoroch. To sa rekonštrukciou župnej budovy a presťahovaním divadla na Továrenskú ulicu podarí vyriešiť," konštatovala hovorkyňa.



KSK má podľa nej záujem vytvoriť v objekte na Továrenskej tzv. Rómsky dom - Romano kher, ktorý by mal byť centrom uchovávania rómskej kultúry v kraji. Divadlo Romathan by malo byť jeho základnou súčasťou. "Akú konkrétnu podobu bude mať Rómsky dom bude závisieť aj od výsledkov rokovaní s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity či úradmi pre národnostné menšiny," doplnila Terezková.



Divadlo Romathan, ktorého zriaďovateľom je kraj, vzniklo v roku 1992, jeho špecifikom je, že spája herectvo so spevom, hudbou a tancom. Budova na Továrenskej v minulosti slúžila na školské účely, ako prevádzka odborného výcviku a praxe.