Budovu Materskej školy 1. mája vo Zvolene plánujú zbúrať

Zvolen 11. júla (TASR) - Budovu Materskej školy 1. mája nad zvolenskou nemocnicou pre jej zlý technický stav plánujú v najbližších týždňoch zbúrať. Na jej mieste vyrastie nová stavba. Samospráva na ňu získala takmer 1,8 milióna eur z plánu obnovy. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Radnica ukončila verejné obstarávanie, všetko je teda podľa nej pripravené na začatie stavby. K budove zo začiatku osemdesiatych rokov sa tak už onedlho dostavia stavebné mechanizmy. Vedúci odboru výstavby Maroš Hrádela objasnil, že na jej mieste vzniknú štyri úplne nové pavilóny. Zmodernizovaný bude hospodársky pavilón s jedálňou a technickým zázemím.



"Prestavíme spevnené plochy, zrekonštruujeme tamojší oporný múr či oplotenie. Samozrejmosťou je vybavenie učební úplne novým nábytkom a zariadením," vysvetlil s tým, že práce by mali trvať približne trištvrte roka. "Ministerstvo školstva v každom prípade zaradí novú škôlku do svojej siete najskôr od septembra 2025, všetko teda smerujeme k tomuto termínu," doplnila vedúca odboru školstva Zuzana Almáši Koreňová. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť Materskú školu 1. mája navštevovať 120.



Súčasný priestor pre deti je zo začiatku 80. rokov. "V prípade takej starej stavby je to vek na hranici životnosti. Odzrkadľuje sa to v potrebe neustálych opráv, taktiež vo vysokých tepelných stratách, a tým pádom aj vo vysokých nákladoch na vykurovanie," zdôraznila vedúca odboru správy majetku zvolenskej radnice Alena Vaľková. Povedala, že najviditeľnejšími nedostatkami sú rozsiahle praskliny na vonkajších i vnútorných stenách. "Keď si prerátame, koľko by stála komplexná rekonštrukcia, najrozumnejšie je odstrániť pôvodnú budovu a nahradiť ju novou," zhrnula. Znalecký posudok ukázal riziko ohrozenia zdravia detí v prípade narušenia stien a stropov škôlky, v ktorých sa nachádza azbest.