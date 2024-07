Budovu Materskej školy 1. mája vo Zvolene chcú búrať začiatkom augusta

Zvolen 26. júla (TASR) - Budovu Materskej školy 1. mája nad zvolenskou nemocnicou pre jej zlý technický stav plánujú začať búrať začiatkom augusta. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. Na jej mieste vyrastie nová stavba. Samospráva na ňu získala takmer 1,8 milióna eur z plánu obnovy.



K budove zo začiatku osemdesiatych rokov tak už onedlho prídu stavebné mechanizmy. Vedúci odboru výstavby Maroš Hrádela objasnil, že na jej mieste vzniknú štyri úplne nové pavilóny. Zmodernizovaný bude hospodársky pavilón s jedálňou a technickým zázemím.



"Ministerstvo školstva v každom prípade zaradí novú škôlku do svojej siete najskôr od septembra 2025, všetko teda smerujeme k tomuto termínu," doplnila vedúca odboru školstva Zuzana Almáši Koreňová. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť Materskú školu 1. mája navštevovať 120.



Podľa súčasnej legislatívy sú materské školy počas letných školských prázdnin vždy zatvorené minimálne na tri týždne. Dôvodom je potreba dôkladného upratovania priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. "Túto povinnosť si počas júla a augusta plnia aj zvolenské škôlky, a to v rozličných termínoch," objasnil hovorca. Podľa neho mesto dohliada na to, aby rodičia mali vždy možnosť umiestniť dieťa do niektorej z materských škôl, ktorá je v danom čase v prevádzke.



Taktiež je vždy určená jedna zberná škôlka, ktorá nahrádza činnosť všetkých ostatných, ktoré sú po obdobie jedného až dvoch týždňov zatvorené v rovnakom termíne. Toto leto plní funkciu zbernej škôlky Materská škola Ľ. Fullu, a to v období medzi 22. júlom a 2. augustom.