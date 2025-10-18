< sekcia Regióny
Budovu materskej školy v Novej Bani na Kolibskej ceste zrekonštruujú
Vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová priblížila, že obnovu zrealizujú vďaka dotácii z Environmentálneho fondu vo výške približne 244.000 eur.
Autor TASR
Nová Baňa 18. októbra (TASR) - Mesto Nová Baňa zrekonštruuje budovu elokovaného pracoviska materskej školy (MŠ) na ulici Kolibská cesta. Cieľom obnovy, na ktorú získalo dotáciu, je zníženie jej energetickej náročnosti.
Vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová priblížila, že obnovu zrealizujú vďaka dotácii z Environmentálneho fondu vo výške približne 244.000 eur. Sumou približne 13.000 eur prispeje zo svojho rozpočtu aj mesto.
V rámci projektu zateplia obvodové steny budovy a strechu, nainštalujú fotovoltické zariadenie, rekuperačné jednotky, exteriérové žalúzie a zrealizujú aj dažďovú záhradu. „Prostredie dotvorí výsadba stromov v okolí budovy,“ podotkla Šubová.
Aktuálne je podľa jej slov vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, práce by chceli realizovať na jar budúceho roka. Mesto plánuje obnoviť aj budovu ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ na Štúrovej ulici. Podľa Šubovej pôjde o opravu fasády, na ktorú sa bude snažiť získať tiež externé zdroje, no ak sa to nepodarí, zrekonštruuje ju aj z vlastných zdrojov.
Vedúca oddelenia rozvoja mesta na novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová priblížila, že obnovu zrealizujú vďaka dotácii z Environmentálneho fondu vo výške približne 244.000 eur. Sumou približne 13.000 eur prispeje zo svojho rozpočtu aj mesto.
V rámci projektu zateplia obvodové steny budovy a strechu, nainštalujú fotovoltické zariadenie, rekuperačné jednotky, exteriérové žalúzie a zrealizujú aj dažďovú záhradu. „Prostredie dotvorí výsadba stromov v okolí budovy,“ podotkla Šubová.
Aktuálne je podľa jej slov vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, práce by chceli realizovať na jar budúceho roka. Mesto plánuje obnoviť aj budovu ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ na Štúrovej ulici. Podľa Šubovej pôjde o opravu fasády, na ktorú sa bude snažiť získať tiež externé zdroje, no ak sa to nepodarí, zrekonštruuje ju aj z vlastných zdrojov.