Budovu Mestského úradu v Humennom obnovia takmer za 3,2 milióna eur

Humenné 14. septembra (TASR) - Budovu Mestského úradu (MsÚ) v Humennom obnovia takmer za 3,2 milióna eur. Mesto v týchto dňoch rokuje so zhotoviteľom stavby o termíne odovzdania staveniska, s prácami by sa malo začať ešte v tomto roku. Informoval o tom Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ s tým, že počas realizácie projektu bude potrebné celý úrad presťahovať.



Projekt, ktorý je stopercentne krytý z Plánu obnovy a odolnosti SR, by mali ukončiť na budúci rok. Okrem zateplenia budovy, výmeny a obnovy povrchov fasády sa ráta aj s výmenou okenných a dverných výplní a zasklených stien. "Projekt rieši výmenu vykurovacej sústavy, zdravotechniky, elektrických rozvodov. V rámci malej sály je navrhnutá nová vzduchotechnika, ktorá rešpektuje pôvodné inštalačné kanály. Vzduchotechnika bude riadená systémom merania a regulácie. Projekt taktiež rieši návrh fotovoltiky, ktorá bude umiestnená na najvyššej časti objektu, a pribudne aj nový bleskozvod," priblížil Škuba. Súčasťou projektu sú i drobné stavebné zmeny v interiéri a exteriéri budovy.



Zamestnanci úradu sa dočasne presťahujú do priestorov obchodnej akadémie. "Dôvod sťahovania je jednoduchý, počas rekonštrukcie nemôžu byť na stavenisku či už zamestnanci alebo verejnosť. Samospráva nenašla dostatok voľných priestorov v mestských budovách, sťahovanie na viaceré miesta by spôsobilo zvýšenie nákladov na sťahovanie, sťaženie poskytovania služieb občanom i komunikáciu medzi odbormi MsÚ," zdôvodnil Škuba. Náklady na sťahovanie pritom dosiahnu približne 62.000 eur. V náhradných priestoroch bude úrad deväť mesiacov. Klientske centrá budú otvorené v rovnakých dňoch i časoch ako doposiaľ.



V súčasnosti prebiehajú rokovania s budúcim zhotoviteľom stavby o postupe prác, termíne a spôsobe uvoľnenia priestorov pre realizáciu stavby. "Do konca septembra 2024 k žiadnemu sťahovaniu MsÚ nedôjde," uzavrel Škuba.