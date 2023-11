Budovu obecného úradu v Širkovciach čaká rekonštrukcia

Širkovce 13. novembra (TASR) - Budovu obecného úradu v Širkovciach v okrese Rimavská Sobota čaká rekonštrukcia za vyše 200.000 eur. Na projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie energetickej účinnosti objektu, bude samospráva čerpať financie z Environmentálneho fondu. Pre TASR to uviedol starosta obce Zoltán Szaniszló.



"Budeme zatepľovať, meniť ústredné kúrenie a vymieňať okná. Cez zimu je to dosť náročné vykurovať takú veľkú budovu," skonštatoval Szaniszló. Ako dodal, rekonštrukcia objektu prinesie úsporu nákladov na jej prevádzku, projekt by mali dokončiť do začiatku jesene budúceho roka.



Samospráva už podpísala i zmluvu so zhotoviteľom, zákazku v hodnote približne 213.500 eur získala spoločnosť Expresstav spol. s r. o. Ako vyplýva zo zverejnených súťažných podkladov, v rámci projektu budú na obecnom úrade vymenené okná, dvere či vykurovací systém. Zateplený bude obvodový plášť i stropné konštrukcie.



Obecný úrad v Širkovciach sídli v budove zo 70. rokov 20. storočia. V dvojpodlažnom objekte sa okrem kancelárií nachádza aj spoločenská sála či knižnica.